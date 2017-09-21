Trump ülkenin adını yanlış söyledi, sosyal medyanın alay konusu oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Nambia'nın sağlık hizmetlerini övdü ve sağlık sistemlerinde kendi kendine yetme konusunda yükselen bir grafik çizdiğini söyledi.

"Gine'de, Nijerya'da, korkutucu ebula virüsünün yok edilmesiyle savaştınız. Nambia'nın sağlık sistemi, bu konuda giderek yükselen bir başarı gösteriyor" dedi. Gana, Namibya ve Uganda liderlerinin buluştuğu toplantıda kentin adını yanlış kullanarak bir değil, iki kez 'Namibia' yerine 'Nambia' şeklinde tweet attı.

Yaptığı hata fark edilince, sosyal medyada bir anda yayılmaya başladı. İnsanlar Namibya, Zambiya ya da Gambiya'nın ne olduğunu soran sorular sormaya başladılar.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2017

Beyaz Saray daha sonra, Başkan'ın 'Namibia'yı kastettiğini açıkladı.

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Nambia

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