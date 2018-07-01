Bu aralar Donald Trump’ın başını en çok restoranlar ağrıtır oldu. Geçtiğimiz hafta ABD’deki farklı eyaletlerde, birbirinden tamamen bağımsız üç ses getiren olay yaşandı. İlki Virginia’daki ‘The Red Hen’ isimli restoranda cereyan etti. Restoranın sahibi, müşteri olarak gelen Trump hükümetinin basın sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’e servis vermek istemediğini söyleyerek restoranından kovdu. Bu hareket ortalığı o kadar karıştırdı ki, Donald Trump kendini tutamayıp Twitter üzerinden restorana verdi veriştirdi. “The Red Hen” isimli restoranın Sanders gibi iyi bir insanla uğraşacağına, önceliğini her daim pis olan camlarını silmeye ve dökülen duvarlarını boyamaya vermesi gerektiğini” söyleyen bir mesaj yayınladı. HT Pazar'dan Murat Bozok'un haberi...

Bu olayın patlak vermesinden iki gün sonra Washington’daki ‘Cocina Mexicana’ isimli Meksika restoranında yemek yemekte olan Trump hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sekreteri Kirstjen Nielsen, restorandaki diğer müşteriler tarafından bir anda yuhalanmaya başlandı. Neticesinde beraberindekilerle birlikte, yemeğini yarıda bırakıp restoranı terk etmek zorunda kaldı.

ACIMASIZ GÖÇMENLİK YASASI

Bu iki olayın da ana sebebi, geçtiğimiz ay hükümet tarafından uygulanmaya başlanan son derece acımasız göçmenlik yasaları. Bu yeni düzenlemeler ile ABD’ye yasadışı yollardan giren göçmenler yakalandığında, yaş sınırı gözetmeksizin çocukları ellerinden alınıp tek başlarına ayrı bir hapisaneye gönderiliyorlar. Özellikle bebeklerin ailelerinden uzakta, tek başlarına bir nezarette tutulma görüntüleri yürekleri burkuyor. Restoranların bu kadar büyük tepki göstermelerinin arkasında yatan sebep ise çalışanlarının büyük çoğunluğunun göçmen olması. Bu düzenlemenin mimarlarından olan Kirstjen Nielsen’in, göçmenler tarafından kurulmuş bir Meksika restoranında yemek yemesini yuhalayanlar da restoranın doğal müdavimleri olan Meksika kökenli göçmen müşterileri.

TRUMP TOWER’DAKİ RESTORANLAR BİR BİR KAPANIYOR

Bunlar yetmezmiş gibi, Chicago’daki Trump Tower isimli alışveriş merkezindeki restoranlar tek tek kontratlarını iptal etmeye başladılar. Başkanın kiracısı olmak kolay iş değil tabii ki. Hükümeti protesto etmek için, aylardır her hafta sonu Donald Trump’a ait bu alışveriş merkezinin önünde gösteriler düzenleniyor. Kiracı olan restoranlar da bu gösterilerden olumsuz bir şekilde nasiplerini alıyor. Verilen rakamlara göre cirolar, son bir yıl içerisinde yüzde 30-40 oranında düşmüş durumda. Bazı müşteriler, sırf hükümeti protesto etmek için, mülkiyeti başkana ait olan bu restoranlarda yemek yemediklerini açık açık dile getiriyorlar. Geçtiğimiz hafta, Trump’ın kiracılarından Michelin yıldızlı ‘Sixteen’ isimli oldukça popüler restoran da kepenklerini indirince, gösteri yapanların motivasyonu bir kat daha arttı.

Trump ile restoranların arasındaki buzlar yakın zamanda eriyeceğe benzemiyor. Zira göçmenler üzerine kurulu ABD’deki restoran düzeninin, Trump tarafından yürütülen göçmen karşıtı politikalar ile barışması kolay olmayacak. Ancak tepkilerini bu kadar rahat ve net biçimde gösterebildikleri demokratik sistemi de takdir etmemek mümkün değil.