Trump’ın düğün pastasının bir dilimine 2 bin dolar

ABD Başkanı Donald Trump ile 2005 yılında evlendiği eşi Melania Trump’ın düğününde kesilen pastadan bir dilim 2 bin dolara satıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Los Angeles’ta yapılan açık artırmayla bin dolardan satışa çıkarılan çikolata ve yer mantarlı bir dilim pasta, 2 bin dolara alıcı buldu. Florida’da gerçekleşen düğündeki katılımcılardan ismi açıklanmayan bir kişi pastayı bugüne kadar saklamıştı. 7 katlı pastanın toplam maliyetinin o dönem 50 bin dolar olduğu öğrenildi. Trump’ın geçen ay da Empire State Binası’nı resmettiği çizimi, bir hayranı tarafından 16 bin dolara alındı

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Donald Trump pastası