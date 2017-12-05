TSK: 13 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Kuzey Irak'ta Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgilendirme açıklaması yaptı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "02 Aralık 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekat sonucunda silahlı 13 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 silah deposu ile 3 silahlı aracın tahrip edildiği tespit edilmiştir." denildi.

tsk

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