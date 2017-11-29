TSK'da 'FETÖ yapılanması' operasyonu: 360 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Fetullahçı Terör Örgütü" diye adlandırılan yapının Türk silahlı Kuvvetleri'neki (TSK) yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 333'ü asker 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Hürriyet'in haberine göre İstanbul merkezli soruşturmada 49 ilde bu sabah başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen askerlerden 216'sı çeşitli rütbelerde muvazzaf, 7'si görevli, 13'ü ise ihraç edilmiş pilot.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltı kararı verilen 360 kişiden 10'unun yurt dışında olduğu tespit edildi.
Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
''Başsavcılığımızca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 343'ü asker ve 27'si mahrem imam olmak üzere 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verilmiş olup yakalama işlemleri devam etmektedir. 333 asker şahsın 216'sı çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olup 7'si aktif, 13'ü ihraç edilmiş olmak üzere pilot.''
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