Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Anıtkabir’in 23 Nisan’da saat 09.00-21.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağını bildirdi.

TSK’dan yapılan açıklamada, “Anıtkabir, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 23 Nisan 2018 Pazartesi günü 09.00-21.00 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır” denildi.

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