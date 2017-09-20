TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında 7 terörist öldürüldü.

BARINAK VE SİLAH MEVZİLERİ İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda dün akşam Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depolarını imha etti. Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.

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Genelkurmay Başkanlığı