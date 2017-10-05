TSK'dan Metina bölgesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Metina bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Bölgede bölücü terör örgütünce kullanıldığı belirlenen sığınak, barınak ile silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

ERZİNCAN KIRSALINA HAVA HAREKATI

Öte yandan, Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

BİNGÖL'DE 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bingöl'de Karacehennem Ormanları bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde operasyon yürüten Jandarma Özel Harekat ve Komando Timleri, terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirildi.

Bingöl Valiliği de, Karacehennem bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede arama-tarama faaliyetleri ile operasyonun devam ettiği öğrenildi.