TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın üs bölgesi olan Afrin’e yönelik operasyonu başarıyla noktalamasının ardından Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyonlarına hız verdi. Kuzey Irak’ta 22 kilometre derinliğe inen TSK, terör örgütünün Türkiye’ye geçişlerinde ve cephe gerisi lojistik üsler diye adlandırdığı sınır hattının derinliklerindeki Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan bölgelerini içine alan ve bölgenin fiziki koşullarının en zorlu olduğu Bradost bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirdi. Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Bradost bölgesi, Şemdinli hattından Hakkâri, Van, Ağrı, Bitlis Erzurum, Erzincan ve Ermenistan’a kadar uzanan bir geçiş üssü olarak kullanılıyordu. Bölgenin kontrol altına alınması, bu hattan geçişlerin önünü kesecek.
‘YIĞINAK YAPANLAR KANDİL’E KAÇTI’
Bradost bölgesini kapsayan, içinde Hakurk, Bermize, Kalereş ve Sidekan gibi geniş bir alanda 2 aydır devam eden operasyonların ardından örgütün 14 üst düzey yöneticisinin bölgeyi terk ettiği belirtildi. Bölgedeki kaynaklar, Afrin sürecinde Türkiye’ye sızmaya hazırlanan 2 bine yakın teröristin Türkiye’ye geçemeden Kandil’e döndüğünü kaydetti. Örgütün Bradost bölgesinde çok kayıp verdiğini ifade eden yerel kaynaklar, “Coğrafya zorlu bir. Yığınak yapılan üsler boşaldı. Özelikle Hakurk Kampı ve üsleri Türkiye’ye geçişlerde önemli bir geçiş üssü konumundaydı. Ancak şu an bölgedeki teröristler Kandil’e döndü, küçük gruplar halinde sızma girişimleri de püskürtüldü” dedi.
‘KANDİL’İN KAPISI BARAZGİR VADİSİ’
Bradost-Sidekan bölgesinde operasyonlar yoğunlaşırken, TSK, terör örgütünün üssü Kandil’in en kritik kapısı ve geçiş noktası olan Barazgir Vadisi’ne dayandı. Kaynaklar, Barazgir Vadisi’nin çok büyük öneme sahip olduğu, zira bu vadinin ağzının tutulması halinde PKK terör örgütünün kuzey yönlü hareketinin büyük ölçüde engelleneceği görüşünde. Bradost bölgesindeki faaliyetlerin tamamlanmasıyla Barazgir’de yığınakların artırılacağı ve Kandil için hazırlıkların koordinasyon merkezinin bu bölgeden gerçekleşeceği öğrenildi.
NEDEN BRADOST ve BARAZGİR?
Bradost ve Barazgir bölgeleri, bölücü örgüt için stratejik öneme sahip. Bradost bölgesi Türkiye’ye geçişlerde kullanılırken, Barazgir Vadisi ise Kandil’den Sincar-Suriye’nin kuzeyine geçişlerde üs olarak kullanılıyor. Bradost’un kontrol altına alınmasıyla ‘kuzey geçiş’ hattı kapanırken, Kandil’e açılan Barazgir’de kontrol sağlandığı takdirde Sincar ve Suriye’ye geçiş hattı kapanacak. Kandil operasyonuna ciddi katkı vermesi planlanan ve bu konuda 4 görüşme gerçekleştirilen İran Genelkurmay Başkanlığı’nın, Kandil’in İran sınır hattı içinde yer alan köyleri önümüzdeki salı gününe kadar boşaltacağı öğrenildi. Bölgede askeri yığınak içinde hazırlık yapan İran da operasyon sürecinde Türkiye’ye destek sağlayacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.