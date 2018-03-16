TSK, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyon devam ediyor. Şu ana kadar 10 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda ağır ve hafif silah ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi." denildi.

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