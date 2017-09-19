Irak sınırındaki tatbikat alanı genişletildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu ile ilgili tartışmalara, mesaj olarak değerlendirilen TSK'nın Irak sınırındaki tatbikatı devam ediyor.

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İHA'nın haberine göre; Irak sınırına 2 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı'ndaki TIR parkının hemen karşısındaki bulunan arazide dün başlatılan tatbikata M-60-T tankları, kısa menzilli hava sistemi olan stinger füze rampaları, anti tank zırhlı muharebe araçları, geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçları, 2 fırtına obüs topu, tank çekicileri, ilk yardım araçları gibi yaklaşık 100 askeri araç katılıyor.

TATBİKAT ALANINA SIKI KORUMA

Tatbikat alanında bugün iş makineleri, tatbikata katılan askeri araçlar için mevzi kazmaya devam etti. Tatbikata katılan tanklar ise bugün hazırlanan plana göre arazide manevra yaparak, beli konumlara yerleşti. Askeri tatbikatın gerçekleştiği alanın çevresi ise Verimli Jandarma Karakolu'nda görevli askerler tarafından sıkı bir şekilde korunduğu gözlendi.