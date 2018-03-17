TSK, Afrin'de vurulduğu iddia edilen hastanenin görüntülerini paylaştı!

Terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de vurduğu iddia edilen Afrin Hastanesi'nin görüntüleri TSK tarafından paylaşıldı.

TSK, DÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekatı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir.'' denildi.

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