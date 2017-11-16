Tudor, Başakşehir'i presle bozacak

Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, milli maçlar nedeniyle verilen arada adeta Başakşehir maçıyla yatıp Başakşehir maçıyla kalktı. En yakın takipçisine karşı oynayacakları zorlu mücadele öncesinde rakiplerinin son maçlarını izleyen genç hoca, yardımcılarının yaptığı analizleri de dikkatle inceledi. Bugünden itibaren oyuncularına da bu maçlarla ilgili hazırlanan özel görüntüleri izlettirecek olan Hırvat teknik adamın, savunmada yapılan hatalar konusunda takımını uyardığı bildirildi. Rakiplerinin iyi ve eksik yanlarını da inceleyen Tudor’un, Başakşehir’in pas oyununu yoğun ve etkili bir pres anlayışı ile engellemek istediği ifade edildi.

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