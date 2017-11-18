Tudor'un Başakşehir maçı sonu açıklamaları - Tudor: Oyuna baktığınızda 5-1 çok fazla bir skor

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda Emmanuel Adebayor'un 3, Kerim Frei ve Joseph Attamah'ın golleriyle 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar ligde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile oynadığı son 14 karşılaşmada galibiyet göremezken teknik direktör Igor Tudor, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Tudor, 5-1'lik skorun fazla olduğunu dile getirdi.

Igor Tudor'un maç sonu açıklamaları şöyle:

"Bugünkü skor maça bakıldığında gerçekten çok fazla. Ortada hiçbir şey yokken 2 gol yedik. Bence bugün maça bakıldığında, 5-1 kazanmayı hak eden bir Başakşehir yoktu. Başakşehir'in kazanmasının en büyük sebebi Adebayor'du"

"Tabii ki bir analizim var ama bunu sizinle paylaşmayacağım. Şu anda söylememiz gereken rakibi tebrik etmek."

"Adebayor sahneye çıktı. Bu skorun yaratılmasındaki en büyük etken Adebayor oldu. Mükemmel bir Adebayor performansı gördük."

"Çift forvetten gol beklentim vardı, o yüzden herhangi bir değişiklik yapmadım."

"Önemli olan yolun sonunda şampiyon olmak, ona bakmak lazım. Mayıs ayında son 3 hafta şampiyonluğu belirleyecek."

"Kadro yaparken o andaki en iyi 11'imi seçmeye çalışıyorum. Latovlevici'nin Linnes'ten daha iyi olduğunu düşündüğüm için kararımı ondan yana kullandım."

"Milli takım aralarından sonra talihsizliğimiz, hep deplasmanda oynamamız."

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