Tudor çift forvetten memnun

Milli aradan sonra peş peşe zorlu rakiplerle karşılaşacak olan Galatasaray’da teknik direktör İgor Tudor, idmanlarda farklı sistemler deneyerek rakiplerin kafasını karıştırmayı hedefliyor.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre eleştirilmesine rağmen Gençlerbirliği maçında da 3’lü savunma dizilişinden vazgeçmeyip sahadan 5-1’lik farkla ayrılan Hırvat teknik adam, aynı karşılaşmada denediği çift forvetli sistemden de son derece memnun kaldı.

Ankara temsilcisi önünde 2 haftalık suskunluğunu bozan Bafetimbi Gomis’in, birlikte oynadığı Eren Derdiyok sayesinde daha geniş alan bulduğunu düşünen Tudor, önceki gün Ümraniye’yle oynanan ve 3-2 kazanılan hazırlık maçında da bu ikiliye şans verdi. Takımının bu sayede daha ofansif şekilde hareket ettiğini düşünen genç antrenörün, devam eden süreçte rakiplerin durumunu da gözeterek 3-5-2 ya da 4-4-2 dizilişleriyle sahaya çıkacağı öğrenildi.