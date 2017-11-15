Tudor'un derdi savunma

Gençlerbirliği önünde sahaya 3’lü savunma sistemiyle çıkan Igor Tudor, Serdar Aziz’in sarı kart cezalısı olması nedeniyle Başakşehir maçı öncesi sıkıntı yaşıyor. Serdar’ın yokluğunda kadroda 3. bir stoper bulmakta güçlük çeken Hırvat teknik adam, Denayer-Maicon ikilisini savunmanın merkezine yerleştirmeyi amaçlıyor.

Başakşehir’in etkili kanat oyuncularının savunmalarını zorlayacağını iyi bilen ve bu konuda önlem almaya hazırlanan genç çalıştırıcının, bu yüzden yeniden 4’lü dizilişe geçip beklerini kullanarak defansı sağlama almak istediği kaydedildi.