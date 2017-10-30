Tudor'un devlere karşı galibiyeti yok

Aslan’ın genç hocası İgor Tudor; Galatasaray’ın başında Beşiktaş, Trabzon (2), Başakşehir ve Fenerbahçe (2) ile oynadığı toplam 6 maçta galibiyet yüzü göremedi. Bu müsabakalarda Sarı-Kırmızılılar 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İşin ilginç yanı Galatasaray, bu 6 maçta sadece 1 kez rakip ağları sarsarken, filelerinden 10 top çıkardı.

27.02.2017 / Galatasaray-Beşiktaş: 0-1

18.03.2017 / Trabzon-Galatasaray: 2-0

10.04.2017 / M.Başakşehir-Galatasaray: 4-0

23.04.2017 / Galatasaray-Fenerbahçe: 0-1

22.10.2017 / Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

29.10.2017 / Trabzonspor-Galatasaray: 2-1

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Tudor