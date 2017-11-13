Tudor yönetimden golcü istedi

Tudor, Eren ile Gomis yetmez dedi ve yönetimden forvet takviyesi istedi...

Gazete Habertürk'ün haberine göre çift forvet sistemini zaman zaman denemek isteyen Tudor, kadroda 3. bir golcünün bulunmaması nedeniyle yönetimden bir santrforun daha kadroya katılmasını istedi.

Genç hoca, rekabeti de oluşturabilecek bir golcünün katkı sağlayacağı görüşünde.

Igor Tudor - Galatasaray

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