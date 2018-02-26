Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bugün Seda Sayan'la programına konuk olacak. SHOW TV'de ekrana gelen sevilen program Seda Sayan'la programına katılacak olan Tuğçe Tayfur için vatandaşlar internet üzerinde araştırma yapmaya başladı. Peki Tuğçe Tayfur kimdir, kaç yaşında?

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Necla Nazır ve Ferdi Tayfur'un kızı olan Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 (30 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Tuğçe Tayfur, ortaöğretimini de İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nden mezun olarak bitiren Tayfur, küçük yaşlardan itibaren başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

2003 yılında Ferdi Tayfur'un çıkardığı Durun Ayaklarım adlı albümünde Evde Yoktun şarkısının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Öte yandan babası ile söz ve müziği ortak olan ”Ah Akşamlar” şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2004 yılındaki “Bir Demet Gül” albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur’a ait olan ait “Elim Kolum Bağlı” ve “Bekle Beni” adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2006 yılındaki“Aşkın Cezası” albümündeki “Denedim Vallahi” adlı şarkısına vokal yapttı.

2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu Joker adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Tuğçe Tayfur, bir süre boyunca ABD'ye yaşadı ve kuzeninin arkadaşı olan Taner Şafak ile tanıştı. 2015 yılında pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur, ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

Babası Ferdi Tayfur ile birlikte okuduğu Huzurum Kalmadı şarkısı, büyük beğeni kazandı ve bu şarkıya klip de çekildi. 2012 yılında Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak, ABD'de evlendi.

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