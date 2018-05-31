Tuğrul Türkeş Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net'e konuştu. 1 Kasım seçimleri öncesi MHP'den ayrılarak seçim hükümetine katılan Tuğrul Türkeş, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. ''Koalisyonlar uzun çalışmalardan sonra kurulamadı ve bu safhada Cumhurbaşkanı erken seçim çağrısında bulundu diyerek bir seçim hükümeti çağrısında bulunulduğunu hatırlattı.'' Davutoğlu'ndan teklif aldığını söyleyen Türkeş bu Aanayasal görev olan bakanlık teklifini kabul ettiğini açıkladı. Türkeş ''Geçen zaman benim haklı olduğumu gösterdi'' dedi

Türkeş ''Bu noktada Bahçeli ile görüş ayrılığımız oldu. Kendisi farklı bir siyasetten yana idi o nednle beni disiplin suçu işlediğim iddiası ile bir sürece soktu. Bu benim için avantajlı oldu. Buna kızılmaz. 1 Kasım'da seçim olacak, ikibuçuk aylık bakanlık olacaktı ama Sayıhn Bahçeli attım diye tutturunca Sayın Davutoğlu nezaketen kattı, 23 ay Türkiye'de Başbakan yardımcılığı yaptım'' dedi.

AKŞENER'E DE O TEKLİF YAPILMIŞTI

Kübra Par'ın o dönem Akşener'e de aynı teklifin gittiğini ama onların reddettiğini hatırlatarak ''sizi kabul etmeye iten şey neydi'' sorusuna Türkeş ''Ben siyasi analizlerimde daha iyiyim'' dedi.

7 Haziran'da artık Türkiye'nin eskisi gibi yöenetilemiyeceğini gördüğünü söyleyen Türkeş ''Belki bir koalisyon kurulabilirdi o bakımdan ben Ak Parti'nin o süreçte yalnızlaştırılmasını ve PKK'nın siyasi kanadı ile bir başa bırakılmasını, kendi siyaset anlayışım ve ülkeye bakışım ile bağdaştıramadım, Anayasal bi görev ve iki buçuk aylık bir görevi ülkem için kabul ettim.'' dedi.

Kübra Par'ın ''O gün için siyasi intihardır dediniz. -25 derece dediniz bugün ne diyorsunuz'' sorusuna Türkeş ''Kesinlile siyasi intihar değil ama eksi 30 diyorum'' dedi.

''Siyasi ikbalinizi, geleceğinizi düşündüğünüzde o günki teklifi kabul etmek daha cazip gelmiş olabilir mi?'' sorusuna Türkeş ''O gün için AK Parti hükümeti söz konusu değildi, iki tarafta beni listeye koymasaydı gideceğim yer evimdi'' dedi. Türkeş ''Geçen zaman benim haklı olduğumu gösterdi'' dedi.

AF ÇAĞRILARI VE DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞI

''Demirtaş ağır cezada yargılanırken aday gösterdiler şimid dilekçe veriyorlar tahliye olsun diye. Savcılık bir suç tespit etmiş ve bir yargılama var'' diyen Türkeş ''İnsanları sokağa davet eden, ki bu ağır bir suç şiddete davet etmiş bundan yargılanan bir adamı, onca adam varken o partide, cumhurbaşkanı adayı çıkartıp, sokağa salalım diyorsanız o zaman bunları da salalım diyor Bahçeli'' dedi.

SEÇİMDEN SONRA YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİ OLUR MU?

"Seçimden sonra yeni bir çözüm süreci olur mu" sorusuna Türkeş, "Anayasa değişiklik yaptığımızda cumhurbaşkanlığı siteminde kısmı değişiklik yapıldı. Türkiye'de siyasi görüş, inancı, felsefesi ne olursa olsun herkesin birey olarak kendisini bulabileceği yeni anayasal çerçeveyi ortaya koymamız lazım. Onu yaptığınız taktirde birey bazında yapıda 'kökenim, inancım, mezhebim neyim varsa ben bütün bunlarla Türk vatandaşıyım' böyle bir anayasal tarif. Bölge ile ilgili yapısal olarak binaları yapmak çok kolay. Zor görünüyor ama çatır çatır yapılıyor. Gönülleri yapmak çok zor. O kısmı çok zor." dedi.

Türkeş, "Güneydoğu'nun rehabilitasyonu ile ilgili o bölgeden bir çok insandan 'Doğru karar verilmiştir' şeklinde tebrik, onayı ben kulaklarımla duydum. Güneydoğu'da halk çok bilinçli. Bölgenin barışı, huzuru, sükunu olacaksa bu ülkeyi sevenlerle daha iyi yapılacağını biliyor. 'Bu işten bize bir kar çıkar mı?' diye Kürtçülük yapan çevrelerin MHP ile olmaz kardeşim, Güneydoğu'dan oy alınmaz diyenler kendilerine pirim çıkarmaya çalışanlardır." dedi.

"KİM BAYILA BAYILA OHAL'İ İLAN EDER Kİ?"

OHAL ile ilgili Türkeş, "MGK toplantısına giriyorsunuz burada hiçbirini konuşamayacağımız bilgi olay geliyor, oradan tavsiye kararı çıkıyor, hükümete gidiyor, hükümet de uzatalım diyor. Uzatılıyor. OHAL ilan edildiğinde Sayın Başbakanımız 'Bunu kendimize yapıyoruz, vatandaşa yapmıyoruz' dedi. FETÖ darbe girişimi nedeni ve diğer terör örgütleri ile mücadelede bir zorumluluk çıktı ortaya. Kim bayıla bayıla OHAL ilan eder ki? Kim ister Allah askına? Önünüze öyle birigi ve belgeler geliyor ki ozaman bu davam etsin demek zorunda kalıyorsunuz. OHAL'in siyasi olarak sağladığı olumlu birşey yok." ifadesini kullandı.

MERAL AKŞENER'E ELEŞTİRİ

Meral Akşener'e ilişkin Türkeş, "Uzun zamandır tanıyorum. Hanımların siyasette olmasından yanayım. Üslubu bir 'Hanım siyasetçi' üslubu değil. Siyasetten götürmek değil katmak lazım. Söylemde yeni hiçbirşey yok. Neden bir siyasei parti çıkmıştır, demek ki halk diğer muhalefet partilerini yeterli bulmamıştır. Yeni siyasi partiler çıkmıştır. Yeni birşeyler söylemen lazım." diye konuştu.

Türkeş, "Bana İYİ Parti'den bir teklif gelmedi, neden gelsin?" dedi.

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