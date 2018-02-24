Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) verilerine göre 2017 Türkiye’yi mutsuz etti. Vatandaşlardan mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı önceki yıla göre yüzde 61.3’ten yüzde 58’e geriledi. Mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 10.4’ten 11.1’e yükseldi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; bu veriyi destekleyen bir başka rakam umutlu olduklarını söyleyenlerin oranının da yüzde 76.8’den yüzde 73.4’e gerilemiş olması.

Gelecekle ilgili beklentilerin kötüleşmesi hem umudu kıran hem de mutlu olmamızı engelleyen başlıca neden gibi görünüyor. Çünkü gelecek yıl iyi olacak diyenlerin oranı yüzde 42’den 36’ya inerken kötü olacak diyenlerin oranı yüzde 9.4’ten 12.8’e çıkmış durumda. Mutsuz olanların genellikle orta yaşlılar olduğu 65 yaş üstü kesimin yüzde 66.1 ile Türkiye’de en mutlu kesim olduğu görülüyor. 18-24 yaş grubunun oranı yüzde 61 yani yaşlılardan sonraki en mutlu yaş grubu. En mutsuz olanlar ise yüzde 53 ile 45-55 yaş aralığı.

EĞİTİMSİZLER ÇOK MUTLU

Okuryazar olmayanların mutluluk düzeyi 2017’de yüzde 62.5 ile açık ara ipi göğüsledi. Yükseköğretim mezunlarında ise 2017’de mutsuzluk zirve yaptı. Mutluyum diyenlerin oranı tam 4 puan düşerek 60’tan 56’ya indi. Yükseköğretim mezunlarından mutsuzum diyenlerin oranı ise yüzde 9.7. Okuryazar olmayanlardan mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 13’ten 11.7’ye geriledi. 10 yıl öncesine bakıldığında mutlu olduğunu beyan eden okuryazar olmayanların oranı 8 puan yükselerek yüzde 54.4’ten 62.5’e yükselirken üniversite mezunlarından mutlu olanların oranı 10 puan düştü. 2014’te üniversite mezunlarından mutlu olanların oranı yüzde 66.8’di.

Türkiye’de kamu hizmetlerinden en büyük memnuniyet sağlık ve asayiş hizmetlerinde bulunuyor. Sağlıkta memnuniyet yüzde 75’ten 71’e indi. Eğitim ve adli hizmetlerde memnuniyet yüzde 54 ile düşük düzeyini korudu.

MUTLULUK KAYNAĞI SAĞLIKTAN KARİYERE KAYIYOR

Mutlu olan kişilerde “aile” önceki yıllarda olduğu gibi mutluluk kaynağı olarak ilk sırada geliyor. Ancak mutluluk kaynağına bakıldığında önceki yıllarda yüzde 70’in üstünde seyredip 2016’da yüzde 72’ye çıkmışken 2017’de bu oran yüzde 68’e düştü. Mutluluk kaynağı sağlıktan aşk ve başarıya kaydı. Aşkın oranı 2 puan artışla yüzde 16.6’ya, kariyerin yani başarının oranı 2 puan artışla ilk kez yüzde 9’a ulaştı.

KADINLAR DAHA MUTLU AMA EVLİLİĞİNDEN DEĞİL

Evlilikten memnuniyet oranlarına bakıldığında erkeklerin daha mutlu olduğu görülüyor. Evlilikten çok memnun olanların oranı yüzde 15.7’yken kadınlarda bu oran yüzde 13.5 düzeyinde. Kadınlarda çok memnun olanların oranı 10 yıl önce yüzde 24 düzeyindeydi. 10 yıl önce çok memnun olduğunu belirten kadınların büyük bölümü şimdi sadece memnun olduğunu söylüyor. Erkeklerin yüzde 1’i kadınların ise yüzde 3’ü evliliğinden memnun değil. Cinsiyet açısından bakıldığında kadınlardan çok mutlu ve mutlu olduklarını belirtenlerin oranı yüzde 62.4 ile erkeklerin neredeyse 10 puan önünde. Çünkü mutluyum ve çok mutluyum diyen erkeklerin oranı yüzde 53.6 düzeyinde. Erkeklerin yüzde 12.5’i mutsuz ve çok mutsuz olduğunu beyan ederken kadınlarda bu oran sadece yüzde 9.6 civarında. 2017’nin erkekler açısından olumlu geçmediği görülüyor.

Üniversite mezunlarında yüzde 56.9’a iniyor.