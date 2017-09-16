ABD’li bilim insanları, çocuklara vurulması gereken önleyici aşıları tek iğnede toplamayı başardıklarını duyurdu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Massachusettes Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Ana Jaklenec liderliğinde bir ekibin geliştirdiği karma aşı, farklı dozlardaki aşıları özel polimerler kullanarak mikro boyutlarda kapsüllere hapsetti. Çalışmayla, aşıların etken maddelerini çevreleyen polimer vücutta çözünüyor. Bilim insanları, böylece tek bir iğne ile çok sayıda çocuk hastalığını önleyen aşıların yapılabileceğini, özellikle gelişmekte olan ülkelerde aşılara erişimin kolaylaşacağını belirtiyor. Bilim insanlarına göre, böylece çok sayıda iğne kullanımının yarattığı hijyen sorunları ve çevre kirliliğinin de önüne geçilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER