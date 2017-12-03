Tunceli'de mucize miğfer askeri kurtardı

Tunceli’deki Pülümür Vadisi Zağge bölgesinde, 27 Kasım’da güvenlik güçlerince kış üstlenmesi için hazırlık yapan kalabalık bir terörist grup tespit edildi. Ardından helikopterlerle bölgeye Jandarma Özel Harekât (JÖH) timleri indirildi. Kuşatılan ve sarp kayalık alanda gizlenen teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmada 2’si kadın, 2’si erkek olmak üzere ‘aranan teröristler listesi’nde yer alan 4 terörist öldürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gazete Habertürk'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre; Operasyonun ardından bölgede 21 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar ve binlerce mühimmat ele geçirildi. Bu çatışmada bir uzman çavuşun ise ‘kompozit balistik miğferi’ sayesinde ölümden döndüğü ortaya çıktı. Jandarma Özel Harekât birliğindeki uzman çavuş, sıcak temas sırasında yakın mesafeden başından yaralandı. Teröristlerin uzun namlulu silahından çıkan mermi, kompozit balistik miğferi önden deldi. Miğfer sayesinde ismi açıklanmayan uzman çavuş hafif yaralandı. Uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uzman çavuşun hayatını kurtaran miğfer arkadaşları tarafından fotoğraflandı.

TÜRKİYE ÜRETİYOR

Hayat kurtaran kompozit miğferler, savunma sanayiine yapılan yatırımlarla Türkiye’de üretiliyor. Miğferler, ‘ultra güçlü Dyneema HB26 tek yönlü kompozit fiber moleküler ağırlığı çok yüksek poli etilenden’ üretiliyor. Tabanca, bomba parçalanmalarına ve tüfek tehditlerine karşı balistik koruma sağlıyor. Yüksek dirençli kompozit miğferlerin sıcağa ve neme karşı da önemli özellikler taşıdığı belirtildi.

tunceli

miğfer