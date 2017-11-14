Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler tarafından ortak operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Merkez kırsalında bulunan sığınak ve barınaklarda, lav silahı, 4 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği elektronik devre, telsiz, kamera, 30 kilogram amonyum nitrat, 145 kalaşnikof mühimmatı, 350 biksi mühimmatı, el bombası, 2 tüp ve 4 uyku tulumu ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."

tunceli

terör operasyonu

Tunceli Valiliği