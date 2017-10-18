Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde, 2 terörist ve onlara erzak götüren 2 terör örgütü yandaşı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terör örgütü yandaşı öldürülürken, diğer 3 kişi kaçtı.
DHA'nın haberine göre, Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ovacık İlçesi kırsalında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca dün bir operasyon başlatıldığı belirtildi. Bir grup terör örgütü mensubunun erzak temin ederken, görülmesi üzerine güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
"Çıkan çatışmada teröristlere malzeme temin eden 1 işbirlikçi/kurye iki ateş arasında kalarak hayatını kaybetmiş, 1 işbirlikçi/kurye ve 2 terörist olay yerinden kaçmıştır. Olay bölgesinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde, 3 adet büyük tüp, 100 adet büyük pil 12 adet kar beresi, 6 adet silah yağı, 1 adet testere, 10 çift mekap ayakkabı, 12 adet çakmak gazı, 5 adet tıraş makinesi, 1 DVD oynatıcı, 10 kg pekmez, 25 kg sıvı yağ, 204 paket bisküvi, 250 kg un, 20 kg tütün 25 kg tulum peyniri, 150 kg şeker, 16 kg zeytin, 8 kg reçel, 9 kg tahin, 40 paket makarna, 48 adet konserve, 24 adet koli bandı, 150 adet hazır çorba, 2 rulo ip ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."
Öte yandan öldürülen iş birlikçinin, Ovacık nüfusuna kayıtlı, 27 yaşındaki Gökhan Keskin olduğu ve cenazesinin otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.