Survivor'ın bu akşam yayınlanan 18. bölümünde ödül oyunu oynandı. Alp Kırşan'ın sunumuyla ekrana gelen ödül oyununda engeli aşarak üç başarılı atış yapıldı ve iki takımda tüm kozlarını ortaya koydu. Yarışma da en dikkat çeken olay ise Turabi ile Ramazan arasındaki taklit etme tartışmasıydı. Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor 2018 18. son bölüm ödül oyunu ile ilgili detaylar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül: Kazanan takım mavi adaya giderek mozzarella steak kazandı.

Karşılaşmalar ve kazananlar:

Turabi - Anıl: Turabi

Merve - Yağmur: Yağmur

Hilmicem - Ramazan: Ramazan

Sema - Birsen: Birsen

Adem - Emre: Adem

Sahra - İpek: Sahra

Cumali - Ümit: Ümit

Nagihan - Funda: Nagihan

Nihat - Ramazan: Ramazan

Merve - Birsen: Birsen

Turabi - Cumali: Turabi

Nagihan - İpek: Nagihan

Hilmicem - Anıl: Hilmicem

Nagihan - Birsen: Nagihan

Adem - Ramazan: Adem

Son oyunda Adem ile Ramazan'ın mücadelesinde Adem kazandı ve ödül All Star'ın oldu.

Oyunun dokuzuncu mücadelesinde Nihat ve Ramazan karşılaştı. Oyunu Ramazan kazandı ve Ramazan kazandıktan sonra sevincini gösterdi. Turabi ise Ramazan'ın sevinirken yaptığı hareketi kendi hareketini taklit ettiğini öne sürerek kısa süreli tartışma yaşandı.

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