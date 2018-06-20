Survivor'ın yayınlanan 104. bölümünde Turabi ile ilgili bir açıklama yapıldı. Sakatlığı bulunan Turabi'nin bir kaç gündür oyunlarda yer almaması izleyicilerde 'Turabi elenecek mi' sorusuna yöneltti. Ada konseyinde eleme adaylarının belirlenmesinin ardından Acun Ilıcalı Turabi hakkında açıklama yaptı. Peki, Turabi elendi mi? Turabi diskalifiye mi oldu? İşte Turabi hakkında merak edilenler...

TURABİ ELENDİ Mİ?

İşte Acun Ilıcalı'nın Turabi açıklaması:

"Vücudunda olan sakatlığın durumu oyunlarda izin vermeyecek. Bu kesin bir sonuç. Şuan da senin omurgana kalçana bağlayan kemikte bir kırık var doktorların raporlarına göre, bu kırığın daha fazla zorlanma durumunda daha fazla hasar oluşma nedeni var ve alınan karar sonucu bundan sonraki hiç bir fiziksel oyunda oynamayacaksın. Cuma günkü oyunda oynayabileceksin o da fiziksel olmadığı için ve bundan sonra oyun şansın kalmıyor. Diğer oyunlarda oynayamayacaksın ve bununla ilgili de kararımız şöyle; biz sakatlıklarda bir ayın üzerinde olduğu zaman ve bir ayın üzerinde oynayamayacaksa yarışmacı bunlardan veda ettiğimiz yarışmacı oldu. Sen bu duruma girmiyorsun. Sevenlerinin verdiği oylar var bu durumda seni oyun dışında bırakmamız söz konusu olmaz. Bu tarz durumlarda seni elemiyoruz takdiri seyirciye bırakıyoruz."

TURABİ KİMDİR?

Survivor Turabi Çamkıran, 1986 Mersin’de dünyaya geldi. Survivor Turabi Çamkıran’ın hayatının en önemli parçasını bir çeşit savunma sporu olan Muay Thai oluşturuyor. Türkiye’de yenildiği bir maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a giden ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüşen Turabi Çamkıran, gelirini de bu sporda elde ediyor.

Survivor Turabi Çamkıran ismini ilk olarak ‘Benimle Dans Eder misin?’ yarışmasında duyduk. Survivor Turabi, daha sonrada Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmıştı. Daha sonra Survivor 2014'e katılan Turabi Çamkıran mücadeleyi şampiyonlukla bitirdi. Survivor All Star'a da katılan Turabi Çamkıran zorlu mücadelede yeniden şampiyon olarak şampiyonluğunu taçlandırdı.