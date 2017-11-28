'Turan Taburu' Suriye'de görüntülendi

Rusya'nın Orta Asya'da yaşayan (Kırgızistan ve Tacikistan) Türklerden oluşturduğu Turan Taburu Suriye'ye görüntülendi.

Suriye'nin güneyindeki Deyrizor'da görüntülenen özel eğitimli birlikler arasında bulunan 'Turan Taburu' çoğunlukla Kazak, Yakut, Özbek, Tacik, Azeri, Saka ve Türkmenlerden oluşuyor. Taburun 800 ile 1200 arasında bir birlik olduğu belirtiliyor.

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