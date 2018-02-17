Anıtkabir’in Çankaya yönündeki merdivenlerinin ortasında, 33 metre 53 santimlik direkte Türk bayrağı nazlı nazlı dalgalanır. Amerika’da bayrak direği fabrikası bulunan Nazmi Cemal’in 1946’da New York Limanı’ndan gönderdiği tek parça çelik direk, 2013’te yenisiyle değiştirilmişti. Üzerinde dalgalanan al bayrak ise her hafta yenisiyle, ay yıldız gönderden hiç inmeden değiştiriliyor.

Geçen hafta yenisiyle değiştirilen bayrak, Anıtkabir Komutanlığı’nda düzenlenen törenle Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumu’na teslim edildi. Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Öztürk’ün de katıldığı törende, Öztürk’ün ve Bilfen öğretmenlerinin gururu yüzlerinden okunuyordu. Okullarında verdikleri eğitim ve öğretimle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, tam donanımlı, Cumhuriyet’imizi sonsuza kadar yaşatacak dünya vatandaşı Türk gençleri yetiştirmenin asli görevleri olduğunu söyleyen Fatih Öztürk, “Anıtkabir Komutanlığı’nca bahşedilen Türk bayrağını, geleceğimizin mimarı gençlerimiz adına en kutsal hazine olarak saklayacağız” dedi.

Fatih Öztürk, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bayrağı teslim alan Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumu Okul Müdürü Başak Cenani ise Ata’nın huzuruna Türkiye’deki en başarılı okullar arasında Ankara birincisi, Türkiye dördüncüsü olarak çıktıklarını belirterek Anıtkabir’de dalgalanan Türk bayrağını teslim almaktan büyük onur ve gurur duyduğunu anlattı. Eğitimciler, kutsal emaneti okullarının en güzel köşesinde öğrencileriyle buluşturmanın heyecanı içinde Anıtkabir’den ayrıldı.