Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve Kars AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Arslan, 16 yıldır bıkmadan usanmadan ulaşımda dünyanın en büyük projelerini gerçekleştirerek Türkiye’yi ulaşılır ve erişilir hale getirdiklerini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin özlemle beklediği asırlık projeleri Marmaray, Avrasya Tüp Tünel, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı, Osmangazi Köprüsü ve daha nice projelerini hizmete verildiğini ifade eden Arslan, tüm projeleri birbirinin tamamlayıcısı olarak planladıklarının altını çizdi. Arslan, “Yaptığımız yatırımlar sadece insanımızın hayatını kolaylaştırmadı, ülkemizin ticaretini de geliştirdi. Demiryolları özellikle gerek yolcuda, gerek yükte toplu taşımacılığı teşvik ettiği için çok önemli” dedi.
ÖNEMLİ YÜK AKIŞI OLACAK
Bakan Arslan, Marmaray Projesi’nin Asya ile Avrupa’yı denizin altından trenin geçeceği şekilde birleştirdiğini anımsattı. Söz konusu projenin YHT hatları ile Kars’a bağlanacağını vurgulayan Arslan, “Ancak eksik halkası Kars’tan Orta Asya’ya ve Çin’e kadar gidebilmekti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı bu fonksiyonu yerine getirmesi bakımından çok büyük öneme sahip. Çin’i Londra’ya kadar bağlayan en kısa ticaret koridorunun Türkiye’den, Kars’tan geçmesini sağlayacak” dedi. Yapımı devam eder Kars Lojistik Merkezi ile birlikte Avrupa’ya ve Türk limanlarına Çin, Hindistan, Pakistan ve İran’dan önemli ölçüde yük akışı olacağını belirten Arslan, ülkemizin Doğu-Batı demiryolların koridorunu İran ve Nahcivan’a bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu projesinin de bu noktada çok büyük önem taşıdığını vurguladı.
YPK’YA BAŞVURULACAK
Söz konusu hattın 224 kilometre uzunluğunda çift hatlı olacağını belirten Arslan, hattın 160 km/saat hıza uygun olarak tasarlandığını açıkladı. Söz konusu hattın Kapıkule-Edirne-İstanbul-Eskişehir-Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars demiryolu hatlarını Iğdır üzerinden İran ve Nahcivan’a bağlamış olacağını anlatan Arslan. “Diğer taraftan, önemli bir tarım bölgesi olan Iğdır’ın da demiryolu bağlantısı sağlanacak olmakla birlikte Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars Projesinin de fizibilitesi pozitif yönde etkilenecek. Bu hat üzerinden milyonlarca ton yük taşınacak” dedi. Projenin 2018 yılı sonunda ya da 2019 yılı başında etüt projesinin başlayacağını belirten Arslan, “ÇED ve Fizibilitesinin güncellenmesine müteakip, yapım işi için de YPK başvurusunu hemen yapacağız” açıklamasında bulundu.
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