Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen ‘Türk Eczacılık Tarihi İhtisas Müzesi’, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde açıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ilaç endüstrisi tarihinin izlenebileceği müzede, 1939 yılında başlayan eczacılık eğitimine ait diplomalar, kayıt defterleri, mezun fotoğrafları ve tabelalar bulunuyor.

Müze, Osmanlı döneminden günümüze yerli ve yabancı 1500’den fazla müstahzar ile çok sayıda Osmanlı Türkçesi, Cumhuriyet dönemi Türkçesi, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca tarihi kitaba ev sahipliği yapıyor.

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