Kokpit Aero haber sitesinin aktardığına göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan ilk uçak ilk uçuşunu yaptı. F-35'lerin Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilmesi planlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki savaş pilotu ABD'de eğitime başladı. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan pilotlar iki uçakla ABD'den gelecek, uçaklara seyahatleri sırasında tanker uçaktan yakıt ikmali de yapılacak.
10 Mayıs’ta Fort Worth Teksas’taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.
Kokpit.aero'nun ulaştığı bilgilere göre, uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran’da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.
F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A’ya Lockheed Martin’e ait F-16 uçağı eşlik etti.
MALATYA'YA GETİRİLMESİ PLANLANIYOR
Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre, pilot eğitimlerinin tamamlanması ve ikinci uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak beşinci nesil savaş uçakları için üs komutanlığındaki hazırlıklarla hangarların yapım çalışmaları devam ediyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'ye ilk teslimatının 21 Haziran'da yapılacağı belirtilen F-35 savaş uçakları için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda hazırlıklar devam ediyor. İlk uçağın Türkiye'ye teslimatının ABD'deki törenle yapılması planlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli iki savaş pilotu da bu ülkede eğitime başladı. Pilotlara uçakla ilgili özel eğitim veriliyor. Eğitimlerin tamamlanması ve diğer uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin gelecek yıl eylül ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Eğitimlerini tamamlayan pilotlar iki uçakla ABD'den gelecek, uçaklara seyahatleri sırasında tanker uçaktan yakıt ikmali de yapılacak.
F-35 savaş uçaklarının Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak uçaklar için 7. Ana Jet Üs Komutanlığında hazırlıklara başlandı. Bu kapsamda üs komutanlığındaki F-4 uçaklarına göre inşa edilen bazı uçak bakım hangarlarının yerine yenileri yapılacak. Bazı uçak sığınakları ise F-35'ler için modernize edilecek. Geçen yılın sonunda başlayan inşaat çalışmalarının gelecek yılın ilk aylarında tamamlanması planlanıyor.
TÜRK ŞİRKETLERİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
Tek pilot ve tek motorlu, beşinci nesil JSF/F-35 müşterek taarruz uçağı, hava-yer taarruz, keşif, taktik ve savunma gibi çok maksatlı görevleri düşük görünürlük özelliğiyle gerçekleştirebilen avcı savaş uçağı olarak dikkati çekiyor. Uçaklar, konvansiyonel (yatay) iniş kalkış yapabilen, kısa kalkış-dikine iniş yapabilen ve uçak gemisine inebilen (F-35C / CV) olmak üzere üç versiyonda üretiliyor. Programda Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka, diğer katılımcı ülkeler olarak yer alıyor.
Türkiye'nin, Müşterek Taarruz Programı olarak da bilinen F-35 projesinin ana yüklenicisi savunma devi Lockheed Martin'le iş birliği, F-16 savaş uçaklarının alındığı 1990'lara dayanıyor. Türk firmaları, sistem geliştirme ve tatbikat alanında F-35 projesi kapsamında da Lockheed Martin ile iş birliğine devam ediyor.
Endüstriyel katılım bakımından Türk savunma sanayisi, program süresince F-35 programının parça tedarikçisi olarak programda önemli rol oynuyor. Aralarında ASELSAN, Kale Havacılık, Mikrodalga ve Elektronik Sistemleri (MiKES), ROKETSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ-TAI) gibi önemli firma ve kuruluşların da bulunduğu 10 şirket, F-35 uçakları için parça ve elektronik sistem üretiminde ve motor bakımında tedarikçi olarak görev alıyor.
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