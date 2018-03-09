Workup girişimleri Texas’ta

ABD’nin Texas Eyaleti’nin başkenti Austin’de düzenlenen, dijital inovasyon etkinliği South bySouthwest (SXSW) fuarında oluşturulan TurkishStation alanında, Türk girişimler kendi işlerini sergileme fırsatı bulacak. İş Bankası’nın desteği ile yaratılan stant alanında, 11-14 Mart tarihleri arasında workup girişimlerinden Overstruct ve Pacer’ın ürünleri sergilenecek ve dünyanın farklı noktalarından gelen katılımcılara tanıtılacak. İş Bankası’nın teknoloji iştiraki SoftTech tarafından geliştirilmiş ve ihraç edilebilir ürünlerin, Silikon Vadisi’ndeki inovasyon merkezi Maxitech aracılığıyla da tanıtımı yapılacağı açıklandı. PictaWorks tarafından Türkiye’den iyi işlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanan SXSW Trade Show TurkishStation’da, yerli girişimler 12 Mart akşamı, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden startup kurucuları, yatırımcılar ve global şirket yöneticilerinin katılacağı ayrı bir resepsiyonda sahneye çıkıp projelerini tanıtacaklar.

SXSW etkinliği, 1986’dan bu yana her yıl mart ayında Texas’ta gerçekleştiriliyor. Bu yılki etkinlik, 9-18 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.

115 milyon dolarlık "YERLİ BULUT"

Cihazlara sığmayan verilerin depolanmasına imkân tanıyan bulut (cloud) servislerine, 2017’de dünyada 128 milyar $ harcanırken bu rakam Türkiye’de 115 milyon $ olarak ölçüldü. Pazar büyük olunca, yerli girişimler de kendi bulut servislerini geliştirmeye başladı.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bilgisayarlarımızda, tabletlerimizde ve akıllı telefonlarımızda bulunan ve kapasitesi her geçen gün artan verilerin depolanması, çağımızın en önemli sorunlarından biri olarak karşımızda duruyor. Konunun bireyselden çıkıp şirketlere de taşınması ile söz konusu soruna çözüm getirmek için başta Google’ın ‘Drive’, Apple’ın ‘iCloud’ ve Microsoft’un Azure ile online depolama hizmeti sunduğu bulut (cloud) servisleri, zamanla birçok firmanın ve girişimcinin üzerinde çalıştığı bir alan oldu. Pazar araştırması kuruluşu International Data Corporation (IDC) verilerine göre, bulut servislere harcanan tutar dünya çapında yüzde 25 artarak 2017 yılında 128 milyar doları buldu. Araştırmada ABD’nin yüzde 60’lık bir pay ile en büyük pazar olduğu vurgulanırken, 52 milyar dolarlık harcamayla Batı Avrupa’nın ikinci ve 25 milyar dolar ile Asya/ Pasifik bölgesinin bu alanda üçüncü en büyük bölge olduğu belirtildi. Hazırlanan raporda, bulut servislere harcamaların 2021 yılında 266 milyar doları bulacağı tahminine yer verildi. IDC araştırmasında, Türkiye bulut pazarının da 2017 yılında yaklaşık 115 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştığı bildirilerek, bu rakamın 2018 sonunda yüzde 20 artış ile 140 milyon doları bulacağı aktarıldı.

Yolun henüz başındayız

IDC verilerine göre, Türkiye’nin 115 milyon dolarlık bulutu, dünyanın yüzde 0.09’u büyüklüğünde.

Kuluçkaları buluta taşıyacak

Yerli bulut servis sağlayıcılarından SkyAtlas, sanal sunucu yerine ‘gerçek bulut’ altyapısında hizmet veriyor. 2013 yılında kurulan girişim, patenti kendine ait olan “Canlı Dikey Ölçeklendirme Teknolojisi” ile kullanıcılarına kullanılan kadar ödeme imkânı sunarak, maliyetlerini düşürmelerine imkân tanıyor. SkyAtlas, sunucu, depolama, yedekleme, kurtarma, ağ ve güvenlik altyapı hizmetlerini bir arada sunuyor. Yurtdışına açılmayı hedefleyen girişim, teknopark firmalarına bulut teknolojisini anlatmak için başlattığı proje ile, kuluçka aşamasındaki girişimlere özel bulut paketleri oluşturmayı planlıyor.

‘Buluttan’ banka kurdu

2015 yılında kurulan yerli girişimlerden Bulutistan, bulut sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve desteği konularında hizmet veriyor. Girişimin veri merkezleri de İstanbul ve İzmir’de bulunuyor. Firma, geçtiğimiz günlerde BulutBroker adında bir veri bankası kurarak, bulut yedekleme ve dijital arşiv özelinde çalışıp, üretilen ve işlenen her verinin farklı bir lokasyonda kopyasının bulunmasını sağlamaya başladı. Verileri kasko yapılmış araç gibi güvence altına almayı hedefleyen ve “kullandığın kadar öde” modeliyle hizmet sunan BulutBroker, kurumsal mega projeler ile Türkiye’de oluşturduğu 10 petabaytlık (yaklaşık 10 milyar GB) ölçek ekonomisi ile işletmelerin veri yedeklemesi, arşivlemesi ve iş sürekliliği ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamayı hedefliyor.

Talepte dünya ortalamasını geçti

Radore veri merkezi, yerli bulut hizmeti sunarak, belirlenen kaynakların (CPU, RAM, Disk) elastik kullanımını sağlayıp kişiye özel cloud sunucu oluşturmaya olanak tanıyor. Bulut sunucu servislerinden faydalanan kullanıcı sayısını 2017 yılında yüzde 42 artıran Radore, gelen talepte yüzde 25.4 olarak ölçülen dünya ortalamasını geçmiş oldu.