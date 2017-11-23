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BBC TÜRKÇE
EKONOMİ

Türk Lirası'nın 3 ayda yüzde 17 değer kaybetmesi cüzdanınızı nasıl etkiliyor?

Türk Lirası, son günlerde gelişmiş ülke para birimleri dolar, euro ve sterlin karşısında değer kaydediyor. Türk Lirası'nın Eylül ayında diğer para birimlerine karşı kaydettiği yılın en düşük seviyesinden bugüne kadar kurun cüzdanınızı nasıl etkilediğini inceledik.

23.11.2017 - 09:11 | Güncelleme:
- Reuters
Para sayan bir kasiyer

Türk Lirası, son günlerde gelişmiş ülke para birimleri dolar, euro ve sterlin karşısında düşüş kaydediyor.

Dolar/TL kuru, Çarşamba sabahı 3,98 liraya çıkarak rekor tazeledi.

Kur, bu yılın en düşük düzeyini ise Eylül ayında 3,4044 seviyesinden görmüştü.

Böylece Türk Lirası, ABD Doları karşısında Eylül başından bu yana yüzde 17'lik bir düşüş kaydetti.

- BBC

Kurda yaşanan bu yükselişin uzun vadede enflasyon, iç talep, tüketici güveni, yatırım ortamı gibi makroekonomik göstergelere ya da döviz cinsi borcu olan şirketlere etkisinin olması beklenebilir.

Son 1,5 yılda ise kur etkisi yüzünden perakende sektöründeki bazı yabancı şirketlerin Türkiye'den çıktığını görmüştük.

Önümüzdeki dönemde perakende sektöründe kur etkisi dolayısıyla bazı ürünlere zam gelebilir.

Ancak kurdaki yükseliş kısa vadede de bütçenizi etkiliyor.

Çeyrek altın fiyatları yüzde 11 arttı

Eylül ayından beri Dolar/TL kurunda yaşanan artışa paralel olarak çeyrek altın fiyatlarında yüzde 11'lik bir yükseliş yaşandı.

- AFP

Eylül ayında 241 TL olan çeyrek altın bu sıralar 268 TL'den satılıyor.

Bu günlerde düğüne veya doğum ziyaretine gidecek olanların bütçesini buna göre hazırlaması iyi olabilir.

Avrupa tatilleri artık daha fazla maliyetli

Dolar gibi euro da TL karşısında çok sık rekor kıran para birimlerinden biri.

Eylül ayında TL'ye karşı euronun en düşük seviyesi 4,0675 idi.

Bu aralar ise 4,6774 seviyesinden işlem görüyor. Bu da kurda yüzde 15'lik bir yükseliş yaşandı demek.

TÜRSAB'ın (Türkiye Seyahat Acenteları Birliği) verilerine göre Türkiye'deki vatandaşların Avrupa'da en çok ziyaret ettiği ülkelerden biri İtalya.

- Getty Images

İtalya'nın başkenti Roma'ya düzenlenen 4 gecelik turlar ise 400 eurodan başlıyor.

Bu da Eylül ayında bu tura 1.627 TL ödenirken şimdi 1.870 TL harcanması anlamına geliyor.

Böylece Roma'yı ziyaret etmek isteyen Türkiye vatandaşlarına bu gezinin maliyeti iki ayda 243 TL arttı.

Benzin fiyatlarındaki yükseliş yüzde 7'de kaldı

Benzine uygulanan vergi oranı çok yüksek olduğu için kurdaki artış aynı oranda akaryakıt fiyatlarına yansımıyor.

Benzin fiyatının yüzde 30'unu kur ve petrol fiyatı etkiliyor.

Eylül ayında İstanbul'da akaryakıtın litre fiyatı 5,18'ten satış görürken şu aralar yaklaşık 5,55'ten satılıyor.

- AFP

Bu da benzin fiyatlarında yüzde 7'lik bir artış demek.

Yabancı dil eğitimi fiyatlarında sterlin etkisi

İngiltere'nin başkenti Londra'da haftalık 20 saatten 4 haftalık yabancı dil okul fiyatları konaklama dışında 764 sterlin civarında bir seyir izliyor.

Sterlin, Eylül ayında 4,44 TL iken bu aralar 5,27 TL'ye çıkarak rekor kırmış vaziyette.

- Getty Images

Bu da dil okulu fiyatlarının 3,392 TL'den 4,026 TL'ye çıkarak yüzde 18'lik bir artış kaydetmesi demek.

iPhone fiyatlarında henüz bir değişiklik yok

Apple'ın Türkiye'ye de gelecek olan telefonu iPhone X'in ABD satış fiyatı 999 dolar iken Türkiye'de en düşük 6,099 TL'den alıcı bulacak.

Apple henüz ürünleri için kur farkı dolayısıyla bir zam açıklamadı.

- Getty Images

Ancak yılın başında Apple Türkiye'deki ürünlerine kurdaki yükseliş dolayısıyla yüzde 16 civarında bir zam uygulamıştı.

2018'in başında teknoloji ürünlerine yine benzer bir zammın gelmesi beklenebilir.

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BBC TÜRKÇE

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