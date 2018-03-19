Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencilerinden Tolga Okur ve Oğuzhan Koçyiğit’in 15 dakikalık kısa filmi “Water-Su”, 50 bini aşkın kısa filmi geride bırakarak Cannes Film Festivali’nde gösterime hak kazandı. Gazete Habertürk'teki habere göre; Fransa’da 14-19 Mayıs tarihlerinde 71’inci kez düzenlenecek festivalde gösterilecek kısa film, iki gezgin arkadaşın çıktıkları yolda araçlarının bozulmasını, ardından başlarına gelenleri ve iç hesaplaşmalarını anlatıyor.

Yönetmen Tolga Okur, “Prestiji, ismi, birçok yeni filmin ilk kez burada görücüye çıkması, beni ve ekibimizdeki herkesi çok heyecanlandırıyor” dedi. “Water-Su” daha önce de California Uluslararası Film Festivali’nde finalist, San Mauro Uluslararası Film Festivali’nde yarı finalist olmayı başarmıştı.