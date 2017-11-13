"Türk rokforu" artık tek elden üretilecek

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"Her aile kendi peynirini yapıyor. Bu yüzden obruğa konulan peynirin tamamı aynı kalitede olmayabiliyor. Üretim şekli yüzlerce yıldır aynı. Kalitenin korunması için proje hazırladık. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi. Burada bir mandıra kuracağız. Süt burada toplanacak, bölgedeki en iyi ustalarca peynir yapılıp derilere basılacak. Bir standart yakalanacak. Şu anda tesis kurulum aşamasında.