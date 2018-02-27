15 Temmuz darbe girişimi esnasında 6 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgal girişimine ilişkin 41 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların tamamı için, "Anayasayı ihlal" suçundan birer kez, "Kasten öldürme" suçundan da altışar kez olmak üzere toplam yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu 7 sanık cezaevinden getirilerek hazır edildi. Tutuksuz 34 er de duruşmada hazır bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı da duruşmada avukatları aracılığıyla müdahil müşteki olarak yer aldı. Cumhuriyet savcısı Onur Ekinci, hazırladığı 12 sayfalık mütalaayı mahkemeye sundu.



"FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDİLDİ"



Mütalaada, "Sanıkların istisnasız tümünün baştan beri fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, bu durumun özellikle kendi aralarındaki konuşmalardan, üçüncü şahıslarla olan iletişimlerinden ve dosyadaki delillerden anlaşıldığı" belirtildi.



554'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Mütalaada sanıkların tamamı için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. DHA'nın haberine göre;Mütalaada, 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin ise yine tüm sanıklar hakkında, "Bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Mütalaada, tüm sanıklar için ayrıca, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Kamu malına zarar verme", "Mala zarar verme", "Bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak silahlı kamu görevlisini hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 331'er yıldan 554'er yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma, sanık ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için Nisan'a ertelendi.

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