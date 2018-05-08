Türk Yapı Malzemeleri sektörü Avrupa ve Amerika pazarı için atağa kalktı

Türk yapı malzemeleri sektörü, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş bölgedeki en büyük, dünyada ise 5 büyük yapı fuarından biri olan 41. Yapı Fuarı’na katıldı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, "Yapı Fuarı sektörümüz için çok önemli bir fuar. Geçen sene katıldığımızda yaptığımız ziyaretler sonrasında sektör tanıtımına daha etkin çözümler üretmemiz gerektiğine karar verdik. Fuar’da Türk firmaları ile bir araya gelerek sektör değerlendirmesi yapıyoruz, bu değerlendirmeler sektör için farklı projeler geliştirmemizde temel oluyor. Firmalarımızın, uzak pazarlarda var olmaları için Türk Ticaret Merkezlerinin sektör için açılmasına karar verdik. Bu fuar, firmalarımızla bir arada olmak için çok büyük fırsat" ifadelerini kullandı.



İki hedef pazara da ticaret merkezi kurulacak



"Türk yapı malzemeleri olarak, bu yıl Avrupa’ya istenilen eğilimi kazandırmayı hedefliyoruz" diyen Serdar Urfalılar, sene başından bu yana Avrupa Birliği bölgesinden Polonya ve Avusturya’ya ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Urfalılar, şöyle devam etti:

"Ziyaret ettiğimiz ülkenin en iyi müteahhitlik firmalarına ziyaretler gerçekleştirmeye başladık. Her sene vip alım heyeti kapsamında davetlerimiz oluyor. Bu sene de oldu; yabancı firmaların gelmelerini sağlamak için artık ilk adımı biz atarak, önce biz ziyarete gidiyoruz. AB ülkeleri sektörün sürdürebilir kazanç sağlaması için önemli bir alan. Bu sebeple firmalarımızın, bu pazarlardaki faaliyetleri değerlendirmelerinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Önümüzde İngiltere’de gerçekleşecek UK Construction Week Fuarı’na birlik olarak milli katılım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, sektör olarak Amerika, Kanada ve Meksika’ya eğilmek istiyoruz. Söz konusu ülkelerdeki 2019 senesinde yer alacak önemli fuarlara katılmayı hedefliyoruz, bu yüzden öncesinde sektörün ilgili firmaları ile birlikte ticaret heyetleri yapmayı planlıyoruz.”



Türk mimari ve mühendisliğini tanıtacak projeler geliştiriyor



Türkiye Tanıtım Grubu kapsamında sektörün etkin tanıtımı için Türk mimarisini, Türk mühendisliğini tanıtmak adına farklı projeler geliştirdiklerinin altını çizen Urfalılar, bu projelerin sergilenmesi için Türk Ticaret Merkezlerini değerlendirebileceklerinin bilgisini verdi.

Sektörün Amerika’ya ve İngiltere’ye açılmalarına değinen Urfalılar, “Doğru yerde doğru zamanda bulunmak çok büyük önem arz ediyor. Amerika ve İngiltere pazarlarında ofisinizin veya deponuzun bulunması o pazarlarda ve çevre pazarlarda büyük avantaj sağlıyor. Bu sebeple sektör olarak New York ve Londra’da Türk Ticaret Merkezi açmak için girişimlerde bulunduk. Bu fuarda da bu girişimlerimizi firmalara anlatmaya devam edeceğiz.”

Birliğin son iki yıldır stant alarak Yapı Fuarı'nda yer aldığını dile getiren Urfalılar, "Fakat başından beri sektörün katılımını destekliyoruz. Her sene birçok firmamızın standını ziyaret ediyor gelecek faaliyetlerimizden bahsediyoruz" diye konuştu. Bu sene Ekonomi Bakanlığımızın da fuar alanı içinde bir standı bulunmaktadır. Bu stantta sektör firmalarının teşvik ve destekleri ile ilgili olarak bilgi verileceğini de ekledi.



Sektörün 'değeri' ilk dört ayda %18.5 arttı



Sektörün ilk dört aylık ihracatı hakkında bilgi veren Serdar Urfalılar, sektörün miktarda düşüş yaşadığını ancak değerde artış sağladığına vurgu yaptı. Urfalılar, "Sektörün Ocak-Nisan ihracat rakamlarına baktığımızda miktarda yüzde 3,7 düşüş yaşanırken, değerde yüzde 18,5 civarında artış ile 7,3 milyar USD civarında gerçekleşmiştir. Alt ürün gruplarında 2018 yılının başından beri değerde en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında yalıtım malzemeleri, prefabrik yapılar ve demir çelik inşaat aksamları oldu. Nisan ayı içerisinde en fazla ihracat yapan ülkeler ise Almanya, İngiltere ve İsrail" dedi.



Türk sanayicisine yardımcı oluyor



Birlik olarak iki önemli amaçlarının olduğuna dikkat çeken Urfalılar, şunları söyledi: "İlk amacımız; Türk sanayicisinin yanında olarak ihracata yönelik sorularını cevaplamak, ihracatlarını geliştirmek üzere yurtdışı faaliyetlerimizi tanıtmak ve daha önemlisi onların bir projesi varsa değerlendirmek. İkinci amacımız; yurtdışından davet ettiğimiz büyük müteahhitlik firmalarının Türkiye gelmelerini sağlamak ve özellikle bunu fuar dönemine getirerek birçok firmayı aynı anda görmelerini sağlamak."