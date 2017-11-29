Türk yapımı 4 adet savaş gemisi Pakistan'a satılıyor

Pakistan basınına göre yetkililer MİLGEM üzerinden alınacak 4 savaş gemisi için son dokunuşları yapıyor. Kaynaklara göre süreç tamamlanmak üzere ve yakın gelecekte de savaş gemilerinin inşasına başlanacak.

Anlaşma kapsamında iki gemi Türkiye'de üretilecekken diğer iki gemi Karaçi Tersanesi ve Mühendislik İşleri (KSEW)'de yapılacak. Kaynaklar, teknik ve finansal müzakerelerin şimdiden başladığını belirtiyor.

Tekliflerin Savunma Üretim Bakanı Rana Tanveer Hussain'in Türkiye ziyaretinde Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile olan temaslarında görüşüldüğü de gelen haberler arasında.

Pakistan, geçtiğimiz mayıs ayında gemilerin tedariği için niyet mektubunu da imzalamıştı. Gemilerin tasarım ve konfigürasyon planları henüz nihayete erdirilmiş değil.

2 bin 300 ton ağırlığında MİLGEM üretimi Ada denizaltılara karşı silahlı bir savaş gemisi olarak biliniyor. Gemide üçlü ASW torpido yuvası, zemin ve zemin altı farkındalık sensörleri, gemisavar füzeler için iki dört çekirdekli fırlatıcı, bir adet 76mm ana savunma silahı ve iki stabilize silah kulesinin yanı sıra Rolling Airframe füze sistemi de bulunuyor.

PAKİSTAN TÜRK SAVUNMA SANAYİİ İÇİN KİLİT PAZAR

Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) de halihazırda Pakistan ile iki proje kapsamında çalışıyor. Bunlar arasında Pakistan'da inşa edilmiş en büyük gemi olan 17 bin tonluk PNFT gemisi ve Agosta 90B'nin geliştirilmesi de var.

Pakistan'ın TAI tarafından üretilen T129 ATAK saldırı helikopteri alımıyla ilgili de Türkiye ile görüşmeleri var. Ülke yetkililerine göre şu an sipariş durumunda olan 12 adet Bell AH-1Z Viper helikopter filosunu tamamlamak için T129 ATAK düşünülüyor.

Pakistan Havacılık Birliği (PAC) daha önce de Çin ile birlikte üretilen tek motorlu, çok yönlü ve hafif JF-17 Thunder saldırı uçaklarının hedef saptama sistemleri ve konfigürasyonu için Türkiye için çalışmıştı. Pakistan ve Türkiye arasında savunma sistemleri arasında yıllardır süren stratejik iş birliği geliştirilmiş durumda.

MİLGEM

MİLGEM savaş gemisi

MİLGEM PAKİSTAN