Türk şirketlerin yurtdışındaki yatırım atağı devam ederken, daha önce Ortadoğu, Kuzey Afrika ve ABD’yi gündemine alan yerli yatırımcıların son yıllardaki gözdesi Avrupa’nın kalbindeki Balkanlar oldu. Balkan coğrafyasını radarına alan Türk yatırımcılar, sanayiden tekstile, marinadan gayrimenkule kadar çok sayıda proje için düğmeye bastı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Son dönemde Balkanlar’a yönelen şirketlerin arasında Koç Grubu, Doğuş Grubu, Limak Holding, Tosyalı Holding, Yıldızlar Yatırım Holding ile Tay Group bulunuyor. Bunların yanı sıra, inşaat sektöründen Sera Group ile Arıkan Yapı da kurdukları yeni şirketle Karadağ’da gayrimenkul alanında yatırım yapacak. Edinilen bilgiye göre Koç Grubu ve Doğuş Grubu Yunanistan’ın Alimos Limanı’na talip olurken, Tay Group şirketlerinden Taypa Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde hazır giyim ve konfeksiyon fabrikası kuracak. Yıldız Entegre Romanya ve Sırbistan’da, Limak Holding Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’da çeşitli yatırımları devreye aldı, Tosyalı Holding ise Romanya Doğal Gaz İdaresi tarafından açılan 127 milyon Euro’luk BRUA boru ihalesini kazandı.