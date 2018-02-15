Aralık ayında cari açık 7.7 milyar dolar ile yüksek geldi ve yıllık açık yüzde 42 artışla 47.1 milyar dolara zıpladı. Cari açık hesabının yayımlandığı Ödemeler Dengesi rakamları Türkiye’nin rezerv politikasında tarihte görülmemiş önemli bir revizyona gittiğini ortaya koydu. Cari açığın finansmanında her ne kadar bir miktar doğrudan sermaye, portföy yatırımı ve kredi geldiyse de açık esasen rezervden karşılandı.
DAVA SONRASI YOĞUNLAŞTI
Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre Türkiye’nin rezervlerinde 8.6 milyar dolarlık erime oldu. Ancak bu tutar nakit döviz rezervinden değil rezerv olarak tutulan ve başta ABD ve Almanya tahvillerinden oluşan Batılı ülkelerin tahvilleri satılarak karşılandı. Aralıkta tam 9 milyar 179 milyon dolarlık yabancı ülke tahvili satıldı.
Yabancı tahvillerde satış geçen yıl boyunca net 190 milyon dolarken 2017’de nette 16.3 milyar doları aştı. Merkez Bankası rakamlarına göre Türkiye’nin toplam 66.6 milyar dolarlık yabancı ülke tahvili bulunuyor. Böylece aralıkta satılan tutar toplamın yüzde 15’ine, yılın tamamında satılan tahvil tutarı ise toplam tahvil rezervinin yüzde 25’ine denk geliyor. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin elindeki ABD tahvillerinin tutarı 61.2 milyar dolar düzeyinde. Yani Türkiye’de bulunan yabancı tahvillerin yüzde 92’sini ABD tahvilleri oluşturuyor. Özellikle bu ülkede başlayan Reza Zarrab ve Hakan Atilla davası sonrası Türkiye’nin tahvil satışının yoğunlaşması dikkat çekiyor.
CARİ AÇIK 47.1 MİLYAR DOLAR OLDU
YATIRIMI GARDAŞ KURTARDI
Aralıkta cari açığın finansmanında gelen 832 milyon dolarlık doğrudan yatırım etkili olurken bu paranın yarısı Azerbaycan kaynaklı girişle sağlandı. Hisse senetlerine gelen 142 ve Hazine tahvili almak için ülkeye giren 630 milyon dolar açığı biraz rahatlattı. Finansmanda sermaye akımlarında 1,2 milyar dolarlık çıkış dikkat çekti. Bu çıkışta yurtiçindeki bankaların yurtdışında tuttukları döviz mevduatlarını artırmaları ve yurtdışı merkezli bankaların Türkiye’deki mevduatlarını 1 milyar $ azaltmaları etkili oldu.
61.2 MİLYAR DOLARLIK ABD TAHVİLİ TASIYORUZ (REZERV "MİLYAR $")
|Kasım 2016
|55.8
|Aralık 2016
|59.1
|Ocak 2017
|58.4
|Şubat 2017
|58.3
|Mart 2017
|59.0
|Nisan 2017
|56.4
|Mayıs 2017
|49.5
|Haziran 2017
|58.9
|Temmuz 2017
|54.5
|Ağustos 2017
|57.7
|Eylül 2017
|60.8
|Ekim 2017
|61.4
|Kasım 2017
|61.2
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