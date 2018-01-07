Türk inşaat ve konut sektörü büyüyen Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam ediyor. İnşaat yatırımları 2017’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 12 artış gösterdi. İnşaat yatırımlarında konut sektörü geçtiğimiz yıl da dikkat çekti. Türkiye’de 2017’nin ilk 11 ayında toplam 1 milyon 276 bin 342 adet konut satışı gerçekleştirildi. Fakat ülkelerin ekonomik verilerini analiz eden tradingeconomics.com verilerine göre, Türkiye ev sahipliği oranında dünya ortalamasının bir hayli gerisinde. Yani ev sahipliği konusunda henüz daha yolun başındayız. Rapora göre, Türkiye’de bireylerin yüzde 60.4’ü oturduğu evde ev sahibi. Türkiye bu oranla, araştırmanın yapıldığı 47 ülke arasında 41’inci sırada yer alıyor.

71 MİLYON KİŞİ KENTLİ OLACAK

Demografik ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınıp dünya ile kıyaslandığında sektörün daha çok potansiyel içerdiği görülüyor. Zira, milli gelire göre dünyanın en büyük 17’nci ekonomisine sahip Türkiye, sahip olduğu genç nüfusla da, konut sektörü için büyüme dinamiklerini bünyesinde barındırıyor. TÜİK verilerine göre, ülkemizdeki hanehalkı sayısı 19 milyon 481 bin civarında. Ortalama hanehalkı büyüklüğü ise 3.8 kişi. Bu rakam yakın geçmişte 5 kişi seviyesindeydi. Avrupa’da ise bu oran yüzde 2.5 seviyelerinde. Bizde de bir evde yaşayan kişi sayısında azalma görülüyor. Bu anlamda hanehalkı ortalamasının azalması da ev sahipliği oranın artması konusunda bir fırsat olarak gözüküyor. Öte yandan genç nüfusa sahip Türkiye’de ortalama yaş 31.5. Türkiye’de yine TÜİK’e göre 2016’da 594 bin çift evlenirken, boşanan çiftlerin sayısı ise 126 bin olarak gerçekleşti. Bütün bu rakamlar bize sektörün daha çok potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Köyden kente göçün devam ettiği Türkiye’de kentleşme oranı halihazırda yüzde 78 ve buna bağlı nüfus 60 milyon civarında. 2023 yılına kadar kente göçün devam edeceği ve kentleşme oranının yüzde 84’lerin üzerine çıkması beklenmekte. Buna göre kentleşen nüfusun 2023 yılında 71 milyon olması öngörülüyor. Bu göç kaynaklı kentleşme nedeniyle de sektör canlılığını korumayı sürdürecektir. Demografik özelliklerin de etkisiyle sektörün, eğer faiz oranları ve fiyatlar biraz daha ulaşılabilir olursa çok uzun süre canlılığını korumayı sürdüreceği belirtiliyor.

- 23 milyon konutun %5’i markalı konut

- Türkiye ortalama 31.5 yaşında

- Bir hanede ortalama 3.8 kişi yaşıyor

- 2023’te Türkiye’nin %84’ü şehirde yaşayacak

TÜRKİYE %60 EV SAHİPLİĞİ ORANIYLA 41. SIRADA (Kaynak: tradingeconomics.com)

Ülke Ev sahipliği oranı (%) Mauritius 99.10 Romanya 96.00 Singapur 90.90 Makedonya 90.60 Litvanya 90.30 Çin 90.00 Hırvatistan 90.00 Slovakya 89.50 Rusya 87.10

Macaristan 86.30 Nepal 85.26 Polonya 83.40 Norveç 82.70 Sırbistan 82.40 Bulgaristan 82.30 Estonya 81.40 Malta 81.40 Letonya 80.90 Çek Cum. 78.20

Izlanda 77.80 Ispanya 77.80 Portekiz 75.20 Slovenya 75.10 Yunanistan 73.90 Lüksemburg 73.90 Kıbrıs 72.50 Italya 72.30 Finlandiya 71.60 Belçika 71.30

Irlanda 69.80 Avrupa Birliği 69.20 Hollanda 69.00 Avustralya 67.00 Kanada 66.50 Euro Bölgesi 66.40 Isveç 65.20 Fransa 64.90 Yeni Zelanda 64.80 ABD 63.90

İngiltere 63.40 Danimarka 62.40 Japonya 61.90 Türkiye 60.40 Yeni Kaledonya 60.00 Güney Kore 56.80 Avusturya 55.00 Almanya 51.70 Hong-Kong 50.40 İsviçre 42.50

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN % 69’U EV SAHİBİ

Dünyada ev sahipliği oranında yüzde 99 ile ilk sırada yer alan Mauritius, Afrika kıtasında bir ada ülkesi. Ülkenin nüfusu yaklaşık 1.2 milyon kişi. Milli geliri 12 milyar dolar civarında. Onu yüzde 96 ile Romanya, yüzde 90.9 ile Singapur izliyor. Ev sahipliği oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 69.2, Euro bölgesinde ise 66.4 seviyesinde.

İSVİÇRE SON SIRADA

Ev sahipliği oranında İsviçre, Almanya, Avusturya gibi ülkelerin listenin son sıralarında yer alması dikkat çekti. Dünya Bankası’nın 2016 verilerine göre kişi başı ortalama geliri 79 bin 890 dolar olan İsviçre’de ev sahipliği oranı yüzde 42.5 seviyesinde.

İsviçre bu oranla listenin son sırasında yer alıyor.

‘KONUT İYİ BİR YATIRIM’ DİYENLER % 70 ORANINDA

Soru 1: Sizce ev almak mı, kiralamak mı daha mantıklı?

ING International’in yaptığı ankete göre Türklerin yüzde 70’i ev satın almayı akıllı bir yatırım olarak görüyor. Yapılan ankette, en çok Lüksemburg vatandaşları konut satın almanın iyi bir yatırım olduğunu söylüyor. Lüksemburg’ta yaşayanların yüzde 83’ü konut yatırımını akıllıca buluyor. Öte yandan İspanyollarda bu oran yüzde 47 ile en düşük seviyede. İspanyolların yüzde 27’si ev kiralamayı satın almaya kıyasla daha akıllıca buluyor.

EN İYİMSER TABLO TÜRKİYE’DE GÖZÜKÜYOR

Soru 2: Asla ev sahibi olamayacağınızı düşünüyor musunuz?

Rapora göre, Türklerin yüzde 29’u asla ev sahibi olamayacağını düşünüyor. Türkiye bu tabloya göre diğer ülkeler arasında en iyimser ülke. Zira bu oran Avustralya’da yüzde 62’lere kadar çıkıyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Nazmi Durbakayım Türkiye’nin yüzde 85’inin orta ve altgelir grubunda olduğunu belirterek, “Demek ki barınma ihtiyacımızı karşılayacak olan konutlarımızın metrekare fiyatı 3 bin 500-5 bin 500 TL olması lazım” dedi.

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