2019 FIBA Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'ndaki 6. maçında A Milli Erkek Takımımız, İsveç’i 77-52’lik skorla mağlup etti. Milli takım, bu sonuçla grubunu 4 galibiyet ve averajla zirvede tamamladı. Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etmek için ikinci tur gruplarında mücadele verecek.

Ay-yıldızlılarımız mücadeleye Doğuş Balbay, Scottie Wilbekin, Cedi Osman, Metin Türen ve Semih Erden beşiyle başladı.

Karşılıklı boş hücumlarla geçilen ilk bölümde Scottie Wilbekin ve Cedi Osman’ın basketleriyle millilerimiz 4.dakika sonunda skoru 9-0 yaptı. Viktor Gaddefors’un orta mesafe isabetiyle maçtaki ilk sayılarını kaydeden İsveç, Czerapowicz’in etkili oyunuyla durumu 11-10’a getirdi. İlk periyotu 17-15 önde tamamlayan A Milli Erkek Takımımız, ikinci çeyrekteki ilk sayılarını Furkan Korkmaz ile buldu. Çembere gittiğimiz bölümde skor bulmakta zorlanmayan Ay-yıldızlılarımız, 16.dakikada 8 sayılık farkı yakaladı (27-19). Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz, 39-25 önde kapattı.

Üçüncü periyotun başında pota altında Sertaç Şanlı ile sayılar bulan Ay-yıldızlılarımız, 22.dakikada 20 sayılık farkı yakaladı (45-25). Czerapowicz ile bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden rakibi karşısında Cedi Osman ile dış atışları değerlendiren millilerimiz, skor üstünlüğünü de korudu. Son 10 dakikalık bölüme 64-41 üstün giren Ay-yıldızlılarımız, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 36.dakikayı 75-49 üstün geçen A Milli Erkek Takımımız, karşılaşmadan da 77-52 galibiyetle ayrıldı.

TÜRKİYE: 77 - İSVEÇ: 52

SALON: Ankara

HAKEMLER: Saverio Lanzarini (İtalya), Ivor Matajek (Çekya), Nicolas Maestre (Fransa)

TÜRKİYE: Wilbekin 6, Doğuş Balbay 3, Cedi Osman 20, Metin Türen, Semih Erden 2, Sertaç Şanlı 8, Kartal Özmızrak 8, Furkan Korkmaz 23, Göksenin Köksal, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen 3, Ege Arar 4

İSVEÇ: Massamba 3, Hakanson, Lindqvist 2, Viktor Gaddefors 14, Spires, Czerapowicz 21, Birgander 8, Borg, John Gaddefors 2, Person 2, Pahlmblad, Ramstedt

1. PERİYOT: 17-15

DEVRE: 39-25

3. PERİYOT: 64-41

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 31.40 Spires (İsveç)