Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ( AİHM) önünde, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke hakkında 56 bin 250 başvurunun bulunduğu öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, aleyhine en çok başvuru bulunan ülke sıralamasında Romanya 1’inci, Rusya 2’nci. Türkiye ise 7 bin 518 başvuru ile 3’üncü sırada yer aldı.

Türkiye 2017 yılında 98 ihlal ile aleyhine en çok ihlal kararı verilen 2’nci ülke olurken, 1’inci sırada 293 ihlal kararı ile Rusya var. 82 ihlal kararı ile Ukrayna ise listenin 3’üncü sıradasındaki ülke oldu. Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları şu başlıklar altında toplandı:

Adil yargılanma (46)

Özgürlük ve güvenlik hakkı (19)

İfade özgürlüğü (16)

Toplantı ve gösteri yapma hakkı (9)

Uzun yargılama (8)

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, AİHM kararları uyarınca 2012’den bu yana 107 milyon TL tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Geçen yıl ödenen tazminat tutarı ise rekor düzeye çıkarak, 52 milyon 341 bin TL’ye ulaştı. Bu rakam 2012’de 4 milyon TL, 2013’te 10 milyon 500 bin TL, 2014’te 14 milyon TL, 2015’te 4 milyon 600 bin TL, 2016’da 22 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

TAZMİNAT KOMİSYONU 34 MİLYON TL ÖDEDİ

AİHM’ye yapılan bazı başvuruların tazminat ödenerek çözüme kavuşturulması için kurulan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, 8 bin 188 başvuruyu karara bağladı. Bugüne kadar 3 bin 692 başvurucuya 34 milyon TL tazminat ödendi. Bunların çok önemli bir kısmı uzun yargılama şikâyetli başvurulara ödendi. Diğer kararların ödeme süreci devam ediyor.

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