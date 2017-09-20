Türkiye Bankalar Birliği'nden güvenlik uyarısı

TBB'den yapılan açıklamada, müşterilerin, kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan kişilerce arandıkları, çeşitli vaatlerle ikna edildikten sonra kimlik ve kart bilgileriyle birlikte şifrelerin doğrudan veya tuşlama yoluyla istendiği belirtildi.

Benzer bilgilerin bankalara ait telefon numaralarını taklit eden numaralardan gönderilen kısa mesaj (SMS), e-posta ve sosyal medya mesajlarıyla da talep edildiği ve müşterilerin bu şekilde dolandırıldığının tespit edildiğinin bildirildiği açıklamada, müşterileri ikna etmek için promosyon verileceği, para iadesi yapılacağı, banka hesaplarında sorun olduğu, bu sorunların giderileceği ve bilgilerinin güncelleneceği gibi söylemler kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada dolandırıcıların yaptığı aramaların ve işlemlerin bankaların kurumsal sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği izlenimi verildiği, müşterilerin bankalara ait olmayan sahte internet sitelerine veya bilgi işlem sistemlerine yönlendirildiği bilgisine yer verilirken, banka müşterilerinin kişisel bilgilerini, parolalarını, banka tarafından telefonlarına gönderilen şifrelerini telefonda sözlü olarak, telefonda tuşlayarak ya da farklı bir yolla asla paylaşmaması uyarısında bulunuldu.

Müşterilerin yönlendirildikleri internet sitelerinin bankalarına ait olduğunu kontrol etmesi uyarısı da yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan görüşme ve yazışmalarda herhangi bir şüphe oluşması durumunda görüşmenin sonlandırılarak hızla ilgili bankaya bilgi verilmesi gerekmektedir. Kişisel bilgiler, parolalar ve işleme özel olarak cep telefonuna gönderilen şifrelerin paylaşılmaması, olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması bakımından büyük önem taşımaktadır."

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Türkiye Bankalar Birliği uyarı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

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