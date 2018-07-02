Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Raporu’nu yayımladı. Üniversitelerin yanı sıra gönüllülerle yurt genelinde bu yıl 153 sulak alanda yapılan sayımlarda 103 kuş türünden 1 milyon 718 bin 675 adet kuş tespit edildi.

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre en fazla görülen türler arasında ilk sırada 847 bin 93’le sakarmeke, 95 bin 674’le karabaş martı ve 85 bin 631’le elmabaş patka yer aldı. En az görülen kuş türü 1’er bireyle Nil kazı, kütkuyruklu korsan martı, gülen sumru, alaca ağaçkakan, 3’er bireyle kulaklı batağan, karasırtlı martı ve çeltikçi, 4’er bireyle kara ördek, büyük kumkuşu, balaban, 5’er bireyle korsan martı ve balık kartalı olarak kayıtlara geçti. Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler kategorisinde yer alan kulaklı batağanla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

1969 yılından bu yana yapılan sayımlarda 1 birey kayıtlara geçerken bu yıl gerçekleşen sayımda 2 alanda toplam 3 kulaklı batağan tespit edildi.