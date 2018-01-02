Tropik sularda yaşayan, bilimsel ismi "Priacanthus Sagittarius" olan ve gözlerinin büyüklüğü nedeniyle "mandagöz" adı verilen balık türü, Türkiye kıyılarında ilk defa Mersin'de görüldü.

AA'nın haberine göre Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz orijinli mandagöz balığının önce İsrail ardından Mısır'da görüldükten sonra Türk sularında ilk kez Mersin'deki Dana Adası açıklarında yakalandığını bildirdi.

Balığı yakalayan balıkçıların kırmızı ve büyük gözleri nedeniyle balığı ilk gördüklerinde şaşırdığını ve farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığını söyleyen Gökoğlu, "Yaptığımız araştırmada balığın Priacanthus Sagittarius türünden olduğunu tespit ettik. Balık belirgin gözleri nedeniyle uzun yüzgeçli mandagöz balığı olarak biliniyor. Dünyaya balığın Türk sularına ulaştığını bilimsel makale ile bildirdik." dedi.

Balığın yaklaşık 600 deniz mili katederek Türk sularına geldiğine işaret eden Gökoğlu, kırmızı renkte, uzun yüzgeçleri bulunan, 25 santimetre uzunluğunda, 300 gram ağırlığında olan balığın ekonomik değeri de bulunduğunu dile getirdi. Gökoğlu, balığın zehirsiz olduğunu, yakalayan balıkçıların korkmadan satabileceğini ve gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini vurguladı.

"TÜRK SULARINDA KEŞFETTİĞİMİZ 61'İNCİ TÜR"

Balığın önce İsrail, ardından Mısır ve Türkiye kıyılarında görülmesinin, Akdeniz'de hızla yayıldığının göstergesi olduğuna değinen Gökoğlu, "Balık Rodos'a doğru yayılıyor. Bu bizim Türk sularında keşfettiğimiz 61'inci tür oldu. Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen bu balıklar Akdeniz'de hızla yayılmaya başladı.

Bu göçlere, küresel ısınmanın, Akdeniz'e dökülen nehirlerin yapısının değişmesi neden oldu. Akdeniz tropikalleşiyor. Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki bazı farklılıklar ortadan kalkıyor. Tropikal balık türleri Akdeniz'de daha baskın hale gelmeye başladı. Örneğin yoğun bir kardinal balığı türü var. Halk arasında 'Gar gur', Antalya bölgesinde ise 'gırt gırt' olarak bilinen balık baskın tür hale gelmeye başladı." bilgilerini aktardı.

BALON BALIĞI TEHLİKESİ

Gökoğlu, Akdeniz'de 7 türü bulunan balon balığının da hızla yayılmaya başladığına dikkati çekti.

Zehirli bir tür olan balon balığının dişlerinin kerpetensi bir yapıya sahip bulunduğunu belirten Gökoğlu, "Balıkçıların oltalarına bu balık çok geliyor. Dişleriyle genelde oltaları kesiyor. Balıkçıların malzemelerine büyük zarar veriyor. Bu balığın dişleri tenekeyi bile kesiyor. O nedenle balıkçıların balığı oltadan çıkartırken dikkatli olmaları gerekiyor aksi takdirde balıkçıların parmağını bile koparabilir." diye konuştu.

Gökoğlu, Antalya'da son bir hafta içerisinde Dünya Nesli Tehlike Altındaki Türleri Koruma Kurulu ve Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonunun nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan balıkların yer aldığı "kırmızı listesi"nde bulunan "melek köpek balığı" olarak bilinen "Squatina aculeata" ve "Mustelus asterias" türünün balıkçılar tarafından yakalandığını bildirdi.

Bu balıkların Akdeniz'de yok olma aşamasına geldiğinin altını çizen Gökoğlu, "Bu balıklar kritik seviyede. Balıkçılarımız bilmediği için yakalıyor. Balıkçılardan ricamız bu türler çıktığı zaman yine doğaya tekrar iade etsinler. Geleceği koruma adına bu türlerin bırakılması gerekiyor. Balıkçıların da bu konuda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

mandagöz

mandagöz balığı

mersin

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER