İsrail ablukasındaki Gazze’ye günün ancak belli saatlerinde elektrik verilebiliyor. Türkiye, kamu binalarına güneş panelleri yerleştirerek, şehrin enerji sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Önümüzdeki aylarda Gazze’deki 24 kamu binasına daha yerleştirilecek güneş enerjisi panelleri ile projenin devam etmesini planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Çavuşoğlu, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinliler için Gazze Şeridi’ndeki barınma sorununun çözümünde de önemli adımlar atıldığını belirtti. Çavuşoğlu, “4 katlı 20 apartmandan müteşekkil 320 konut inşası çalışmaları tamamlanmak üzere. ‘Vadi Gazze’ köyünde 20 bin metrekarelik alan üzerine kurulan toplu konutlar yakın zamanda tamamlanacak ve İsrail saldırılarında evleri yıkılan yüzlerce aileye barınma imkânı sağlayacak” diye konuştu.

Filistin’in önemli geçim kaynağı olan zeytinle ilgili projelere Türkiye’nin destek verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Zeytin ağaçları Filistin’de direniş demektir. İsrail bugüne kadar kaçak yerleşkeler açmak için Filistin halkına ait yüz binlerce zeytin ağacını birçok yerde yaktı, söktü veyahut dikmesine saldırgan bir şekilde mani oldu. Filistin halkının bu durumuna sessiz kalmayarak Gazze’de bir zeytinyağı fabrikası kurduk. Bu tesis bölge halkının üretimine katkı sağlayıp ekonomiye can suyu oldu” değerlendirmesi yaptı.

Çavuşoğlu TİKA’nın ayrıca “Bedevilere Güneş Enerjisi Temini” projesi de yürüttüğünü ifade etti. Çavuşoğlu’nun verdiği bilgiye göre; Beytüllahim kentinin kırsalında bedevilerin yaşadığı 6 ayrı yerleşim bölgesine 350 kişiden oluşan ihtiyaç sahibi 22 bedevi aile için güneş enerjisi sistemi kuruldu. Sistem sayesinde elde edilen elektrik enerjisi, temel geçim kaynakları hayvancılık olan bedevilerin nitelikli süt ürünleri üretimine katkı sağlamaya başlarken bölgede süt üretiminde ciddi bir artış yaşandı. Proje sayesinde, bedel ödemeye ihtiyaç kalmaksızın 8 kilovatlık elektrik enerjisi üretilirken, pompalarla bölgedeki su deposundan vatandaşlara su ulaştırılmaya başlandı.

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