Türkiye Kupası Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisarspor'un oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın Diyarbakır'da oynanan final karşılaşmasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kupada ilk kez finale çıkan Ege ekibi, ilk kez kupa sevinci yaşarken bu sonuçla gelecek sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmiş oldu.

Karşılaşmanın golleri Akhisar adına Miguel Lopes (32dk), Sissoko (70dk) ve Barbosa'dan (80dk), Fenerbahçe adına ise Fernandao (56dk) ve Josef'den (80dk) geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı:

"2017-2018 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Teleset Mobilya Akhisarspor'u ve taraftarlarını gönülden kutluyorum. Tebrikler Akhisarspor"

CHP'nin cumhurbaşkanlığı yarışındaki adayı Muharrem İnce de Akhisar'ın şampiyonluğunu kutlayarak, "UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılar diliyorum." dedi.

https://twitter.com/vekilince/status/994666194480267264

Diyarbakır'da açılışı bu karşılaşma ile yapılan "Yeni Diyarbakır" stadyumunda oynana karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.

Akhisarspor, bu galibiyetle aynı zamanda Fenerbahçe'yi bu yıl 3'ncü kez mağlup etmiş oldu.

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