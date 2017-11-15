Türkiye marka başvurusunda Avrupa'da zirvede

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, "Türkiye, son 6 yıldır Avrupa'da en fazla marka başvurusunun yapıldığı ülke. Geçen yıl 100 binin üzerinde marka başvurusu vardı. Bize en yakın ülke Almanya, 80 binlerde." dedi.
Asan yaptığı açıklamada, son 10 yılda marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret konusunda çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.
Marka başvurularında Türkiye'nin hızlı yükseliş gösterdiğine işaret eden Asan, "Türkiye, son 6 yıldır Avrupa'da en fazla marka başvurusunun yapıldığı ülke. Geçen yıl 100 binin üzerinde marka başvurusu vardı. Bize en yakın ülke Almanya, 80 binlerde. Bu sene tarihi rekor bekliyoruz. 2017'nin 10 ayındaki rakamlar bunu gösteriyor. 120 binin üzerinde marka başvurusu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Asan, tasarım başvurularında da Türkiye'nin yaklaşık 40 bin başvuruyla Avrupa ikincisi olduğunu dile getirdi.
"YAPMAMIZ GEREKEN PARA KAZANMAK"
Asan, Türkiye'nin tescilli bir milyon civarında marka portföyü, yaklaşık 500 bin tasarım ile 60 bin patent portföyü bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Toplam bir milyon 600 bine yakın sınai mülkiyet veya fikri hazinemiz var. Şimdi amacımız bunların reel sektöre aktarılması. Türkiye'de son 10 yılda patent, marka, tasarım başvurularında inanılmaz yükseliş var. Patent başvurularında 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında 15 kat artış görülüyor. 10 yıl önce bir yılda yapılan başvuru, 2017 yılında bir ay içinde geldi. Bu sene sonu itibarıyla 40 bin civarında tasarım, 7 bin 500 civarında da patent başvurusu bekliyoruz ancak faydalı model ki biz bunlara 'küçük patent' diyoruz, onu da eklediğimiz zaman 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu bekliyoruz. Markada dört, tasarımda üç kat artış. Büyük farkındalık oluştu. Şu anda yapmamız gereken bunları katma değere dönüştürmek, yani bu işten para kazanmak."
Türkiye'nin 2023 hedefleri bulunduğunu dikkati çeken Asan, 500 milyar dolarlık ihracat, 2 trilyon dolarlık ekonomi, 20 bin doların üzerinde kişi başı milli gelir, yüzde 5'in altında işsizlik hedeflerine ulaşılması için patent, marka, tasarım sayılarının artması ve bunların ticarileşmesi gerektiğini aktardı.
Asan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında en az 10 uluslararası marka oluşturmak gibi bir hedefi ortaya koyduğunu anımsatarak, kendilerinin de 2023 yılında 50 bin tasarım ve yerli buluş, en az 150 bin marka, en az 2 bin coğrafi işaret tescil başvurusu hedefleri bulunduğunu, bunların reel sektöre aktarılmasıyla da Türkiye'nin kalkınacağını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.