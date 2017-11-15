Türkiye marka başvurusunda Avrupa'da zirvede

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, "Türkiye, son 6 yıldır Avrupa'da en fazla marka başvurusunun yapıldığı ülke. Geçen yıl 100 binin üzerinde marka başvurusu vardı. Bize en yakın ülke Almanya, 80 binlerde." dedi.

Asan yaptığı açıklamada, son 10 yılda marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret konusunda çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Marka başvurularında Türkiye'nin hızlı yükseliş gösterdiğine işaret eden Asan, "Türkiye, son 6 yıldır Avrupa'da en fazla marka başvurusunun yapıldığı ülke. Geçen yıl 100 binin üzerinde marka başvurusu vardı. Bize en yakın ülke Almanya, 80 binlerde. Bu sene tarihi rekor bekliyoruz. 2017'nin 10 ayındaki rakamlar bunu gösteriyor. 120 binin üzerinde marka başvurusu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Asan, tasarım başvurularında da Türkiye'nin yaklaşık 40 bin başvuruyla Avrupa ikincisi olduğunu dile getirdi.

"YAPMAMIZ GEREKEN PARA KAZANMAK"

Asan, Türkiye'nin tescilli bir milyon civarında marka portföyü, yaklaşık 500 bin tasarım ile 60 bin patent portföyü bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplam bir milyon 600 bine yakın sınai mülkiyet veya fikri hazinemiz var. Şimdi amacımız bunların reel sektöre aktarılması. Türkiye'de son 10 yılda patent, marka, tasarım başvurularında inanılmaz yükseliş var. Patent başvurularında 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında 15 kat artış görülüyor. 10 yıl önce bir yılda yapılan başvuru, 2017 yılında bir ay içinde geldi. Bu sene sonu itibarıyla 40 bin civarında tasarım, 7 bin 500 civarında da patent başvurusu bekliyoruz ancak faydalı model ki biz bunlara 'küçük patent' diyoruz, onu da eklediğimiz zaman 11 binin üzerinde bir buluş başvurusu bekliyoruz. Markada dört, tasarımda üç kat artış. Büyük farkındalık oluştu. Şu anda yapmamız gereken bunları katma değere dönüştürmek, yani bu işten para kazanmak."

Türkiye'nin 2023 hedefleri bulunduğunu dikkati çeken Asan, 500 milyar dolarlık ihracat, 2 trilyon dolarlık ekonomi, 20 bin doların üzerinde kişi başı milli gelir, yüzde 5'in altında işsizlik hedeflerine ulaşılması için patent, marka, tasarım sayılarının artması ve bunların ticarileşmesi gerektiğini aktardı.

Asan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında en az 10 uluslararası marka oluşturmak gibi bir hedefi ortaya koyduğunu anımsatarak, kendilerinin de 2023 yılında 50 bin tasarım ve yerli buluş, en az 150 bin marka, en az 2 bin coğrafi işaret tescil başvurusu hedefleri bulunduğunu, bunların reel sektöre aktarılmasıyla da Türkiye'nin kalkınacağını kaydetti.

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